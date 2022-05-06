Jesus adım adım geliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bir hafta içinde netleşiyor. Brezilya’da olan Jorge Jesus, pazar günü Portekiz’e dönecek, burada Başkan Ali Koç ile son bir defa projenin detaylarını görüşecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de aylardır süren teknik adam bilmecesinin çözümlenmesine artık sayılı günler kaldı. Geçen aylarda listenin 1 numarası haline gelen Jorge Jesus ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın önünde artık sadece detaylar kaldı. Lizbon'da önceki hafta Ali Koç ile yüz yüze görüşen ve daha sonra Brezilya'ya giden tecrübeli çalıştırıcının pazar günü Portekiz'e dönmesi bekleniyor. Koç ile Jesus, Lizbon'da son bir kez görüşecek.

BULUŞMA GELECEK HAFTA İÇİ

Ali Koç ve Jorge Jesus, takımın planlaması ile ilgili gelecek hafta içi bir görüşme yapacak. Transferler, takım bütçesi ve mevcut geniş kadroyla alakalı değerlendirmeler yapılacak. Son görüşmenin ardından resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ilk etapta anlaşmaya mani gibi gözüken ekonomik detaylarda da anlaşma sağlandı. Jesus'un kendisine önerilen maddi şartları kabul ettiği ifade edildi.

“FENERBAHÇE DIŞINDAKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİM”

Jorge Jesus, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Eski kulübü Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair, “Bunu elbette ki isterim ama sadece bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar beklerim ama sonrasında karar vermem gerekecek. Fenerbahçe dışında teklif veren Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'nin tekliflerini bu yüzden geri çevirdim” dedi.

Jesus, Brezilya'daki en iyi Portekizli teknik direktör olarak ise Vitor Pereira'nın ismini verdi.