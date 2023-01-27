Jesus’tan Altay’a: Gollerde hatan yok sana inanıyorum

Fenerbahçe'de defans arkasına atılan toplar nedeniyle oyun sisteminde kalecilerin libero gibi hareket etmesi gerektiğini anlatan Jorge Jesus, “Golleri takım halinde yiyoruz” diyerek Altay Bayındır’a sahip çıktı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı kanatları altına aldı. Jesus, son haftalarda yediği goller kadar sözleşme uzatma görüşmeleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken başarılı eldivenle bir görüşme yaptı. Portekizli tecrübe, kendi oyun sisteminde kalecilerin bir libero gibi oynaması gerektiğini, buna ayak uydurmanın zaman alabileceğini, çalıştırdığı eski kulüplerde de benzer durumlarla karşılaştığını milli eldivene anlattı.

ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRIYOR

Jesus, “Sen kaliteli bir kalecisin. Ben senin yeteneklerine ve kalitene inanıyorum, güveniyorum. Yediğin gollerde senin hatan yok, takım olarak bu golleri yiyoruz” dedi. Daha önce de taraftarın tepkisine karşı kendisine kalkan olan tecrübeli çalıştırıcının bu sözleri Altay'ı duygulandırdı. Kaleci ekibi, Altay Bayındır ile özel olarak ilgileniyor. Defans arkasına atılan toplara karşı doğru pozisyon almayla ilgili Altay'a özel idman yaptırılıyor.

KONTRAT PAZARLIĞI OLUMLUYA DÖNDÜ

Fenerbahçe ile Altay Bayındır arasındaki kontrat yenileme görüşmelerinde ivme değişti. Olumsuz ilerleyen görüşmeler yeniden olumluya döndü. Sarı-lacivertliler, teklif edilen ücreti artırdı, Altay da kalmak istediğini bildirmesiyle taraflar anlaşma yolunda önemli adım attı.

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