Jet bulunamadı, Galatasaray’ın Nampalys Mendy transferi yattı

Galatasaray'ın Leicester City'den kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad, transferle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Leicester City forması giyen orta saha oyuncusu Nampalys Mendy ile anlaşma noktasına geldi ancak, transfer sonuçlanmadı. Bu transferin iptal olmasının ardından Galatasaray rotasını Portekiz'e kırdı ve Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu İstanbul’a getirdi.

Türkiye’de bu gece (8 Eylül) sona erecek olan transfer penceresi içinde transferi noktalamak isteyen Mendy ve menajerinin, imzayı yetiştirebilmek için jet bulmaya çalıştıkları iddia edildi.

Ancak tüm çabalara rağmen transfer suya düştü. Senegal Milli Takımı ile Dakar’da olan Mendy’nin, bu geceye kadar Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalaması gerekiyordu.

“ZAMANIMIZ ÇOK DARDI”

Foot Mercato’ya konuşan Mendy’nin temsilcisi Yacine Ayad, başarılı orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin yetiştirilemeyeceğini söyledi. Ayad, “Galatasaray ve Leicester ile bugün onu İstanbul’a getirmek için her şeyi denedik. Ancak zamanımız çok dardı ve sağlık kontrolünü zamanında yapmamıza olanak yoktu” ifadeleriyle transferin gerçekleşemeyeceğini duyurdu.

Leicester’da bu sezon hiç süre alamayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy, 2016’da Nice’ten 15,5 milyon Euro’ya transfer edildi. Geçen sezon Premier Lig’de 23 maça çıkan ve 1 asist yapan Mendy, savunma ağırlıklı özellikleriyle öne çıkıyor. Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, A takım seviyesinde Senegal için mücadele ediyor. Öte yandan Mendy, Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis’in kuzeni.