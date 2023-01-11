SPOR
Abone Ol

Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi. (AA)

Fatih Karagümrük Konyaspor maçında gol düellosuİlginizi ÇekebilirFatih Karagümrük Konyaspor maçında gol düellosu
Karagümrük sosyal medya Spor Toto Süper Lig Süper Lig
X Reklam