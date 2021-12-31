Joao Cancelo gaspçıların saldırısına uğradı! Mücevherleri çalındı…

İngiliz devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Joao Cancelo ailesiyle birlikte 4 gaspçının saldırısına uğradı. Evindeki tüm mücevherlerin çalındığını açıklayan yıldız oyuncunun yüzünde darp izleri oluştu.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Portekizli yıldızı Joao Cancelo evinde ailesiyle birlikte gaspçıların kurbanı oldu. Minik kızı ve eşi Daniela Machado ile birlikte yeni yıla girmeye hazırlanan 27 yaşındaki oyuncu evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğrayarak büyük bir şok yaşadı.

Gece saatlerinde Instagram’dan bir paylaşım yapan Cancelo; “Maalesef bugün beni ve ailemi yaralamaya çalışan dört korkağın saldırısına uğradık. Böyle bir saldırıya direnç gösterdiğinizde olan şey bu. Bütün mücevherlerimi alıp yüzümü bu halde bırakmayı başardılar. Nasıl bu kadar alçak insanlar var bilmiyorum. Benim için en önemli olan şey ailem ve şanslıyız ki onlar iyi. Hayatımda karşıma çıkan onca engelden sonra bunun da üstesinden geleceğim. Her zaman sağlam ve güçlü!” ifadelerini kullandı.

Göz çevresinde ve yüzünde darp izleri olduğu görülen Cancelo’nun paylaştığı fotoğrafa hayranları tarafından binlerce yorum atıldı.

MANCHESTER CITY DE AÇIKLAMA YAPTI

Cancelo’nun kulübü Manchester City de Cancelo’ya yapılan saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Oyuncumuz Joao Cancelo ve ailesinin bu akşam evlerinde uğradığı Saldırı ve hırsızlık olayı karşısında dehşete düştük. Kulüp olarak Cancelo ve ailesine gerekli desteği veriyoruz ve polis soruşturmasını yakından takip ediyoruz.