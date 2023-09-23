Joao Carlos Valado Tralhao: Futboldan çok sonuca odaklanılıyor

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, Samsunspor maçının ardından sergiledikleri futbolun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 2-0 yenen Bitexen Antalyaspor’un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor’un organize ve iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Tralhao, “Antalyaspor olarak sezon başladığından bu yana bir sürece inandık. Bu süreç içerisinde inşa etmeye çalıştığımız kimliğimize, DNA’mıza inanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başlangıçtan bu yana ‘Detaylara çalışıp maç kazanmaya başlayacağız’ dedik. Galibiyetten ve oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim. Antalyaspor daha fazla galibiyet alacaktır. İyi oyun ve yeni kimliğiyle maç kazanmaya devam edecektir” dedi.

Türkiye’de mücadeleci ve zor bir lig olduğuna işaret eden Tralhao, “Bu tarz liglerde herkes çok çabuk sonuç almak istiyor. Futboldan çok sonuca odaklanılıyor. İnandığımız yolda devam ettiğimiz sürece herkesin beklediği sonuçları istikrarlı bir şekilde alacağımızı biliyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (AA)