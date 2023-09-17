Joao Carlos Valado Tralhao: Oyunun hakkı bizim adımıza bu değildi

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Oyunun hakkı bizim adımıza bu değildi. Gösterdiğimiz performansla en azından 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen Bitexen Antalyaspor’da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe’nin büyük takım olduğunu vurgulayan Tralhao, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe bireyselin yanında takım olarak da güçlüydü. Güzel atmosferde iyi bir takıma karşı oynamak ayrıcalıktı. Takımımız iyi kişilik gösterdi ve iyi bir oyun ortaya koydu. Oyunun büyük kısmına hükmettik. Detaylara çalışmamız gerekiyor. Detaylarda kaybediyoruz genelde. Takımımızdaki oyuncuların çalışmalarından ve sahaya yansıttıklarından çok mutluyuz. Oyunun hakkı bizim adımıza bu değildi. Gösterdiğimiz performansla en azından 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir taraf galip gelecektiyse onun da Antalya olması gerektiğini düşünüyoruz. Doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. En kısa sürede bizim için eksik olan 3 puanı alacağımızı düşünüyorum.” (AA)