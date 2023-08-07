Joao Henriques: Galatasaray’a karşı kazanmak için…

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, yarın Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını kazanmak için mükemmel olmalarının bile yetmeyebileceğini söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek olan Olimpija Ljubljana’da teknik direktör Joao Henriques, Stozice Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın sezon başında bile iyi durumda olduğunu belirten Joao Henriques, “Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray’a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız” diye konuştu.

Stadın dolu olmasını beklediğini ifade eden Henriques, “Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız” dedi.

Galatasaray’ın köklü bir takım olduğunu daha önce kupalar kazandığını hatırlatan Henriques, “Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz.” şeklinde konuştu. (AA)