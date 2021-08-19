SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Joao Novais, Alanyaspor’da

Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Joao Novais, Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Braga’da forma giyen Joao Pedro Barradas Novais’ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Beklentileri karşılayacağım”

Novais ise, “Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un yeni golcüsü Famara Diedhiou İlginizi Çekebilir Aytemiz Alanyaspor'un yeni golcüsü Famara Diedhiou
Alanyaspor Futbol Süper Lig Türkiye