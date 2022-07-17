Joao Pedro’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Cagliari forması giyen 30 yaşındaki Joao Pedro'nun menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transferi için yarıştığı Joao Pedro için istediğini alan sarı-lacivertliler oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerleri Marco Piccioli ve Mirco Lombardi akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Bugün İstanbul’da Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya gelecek olan Pedro’nun menajerleri anlaşmanın son detaylarını belirleyecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray ile fiyat yarışında öne geçen Fenerbahçe, İtalya Serie B takımı Cagliari’ye Joao Pedro için 5+1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Joao Pedro, Serie A’da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı ancak Cagliari’nin ligde kalmasını sağlayamamıştı.

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