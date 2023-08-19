Joao Tralhao: Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Takım geri düştüğünde de mücadele edebileceğini gösterdi ve sonuç aslında bugünün oynanan oyunu anlatmıyor" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao açıklamalarda bulundu.

Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu dile getiren Joao Tralhao, “Bugünkü istatistiksel verilere bakarsak maçı yorumlayabiliriz. Çok fazla şey anlatıyor. Bugün sonuç almak istediğimiz bu maçta futbol olarak oyunun kontrolü tamamen bizdeyken, maçı analiz etmiş, organize etmiş, bir şekilde maçı idare ederken oyun geçiş oyununa döndü. Bu oyun bize penaltıya mal oldu. Rakip öne geçti ve geriye düştükten sonra takım harika bir karakter gösterdi. Takım geri düştüğünde de mücadele edebileceğini gösterdi ve sonuç aslında bugünün oynanan oyunu anlatmıyor. Mücadelemiz üst üzeydi. Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada çok çalıştı ve mücadele etti. Bugün günün sonunda maalesef puanları paylaştık. Hafta içinde yapacağımız çalışmalarla istatistiksel verilerde başarımızı inşallah gollere yansıtırız” dedi. (DHA)