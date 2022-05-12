Jody Lukoki’nin ölüm nedeni belli oldu! Darp edildi, komaya girdi…

Süper Lig'de bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki'nin ölüm nedeni belli oldu. 29 yaşındaki oyuncunun aile içi şiddet nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat sonrası kalp krizi geçirerek yaşama veda ettiği bildirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da bir dönem forma giyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği açıklanan Jody Lukoki’nin ölüm sebebi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, 29 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini “İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleriyle duyurmuştu.

Yeni Malatyaspor ise “2020 – 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.

KAVGA SONRASI KOMAYA GİRDİ

Hollanda’nın başkenti Amsterdam merkezli Het Parool gazetesi, Ajax’ta da oynayan ve daha sonra yolu Yeni Malatyaspor’a da düşen Jody Lukoki’nin ölüm nedeninin aile içi şiddet olduğunu yazdı.

Habere göre; Lukoki, Almere’deki bir partide iki kuzeni ve bir arkadaşı ile kavga etti. Saldırıda ciddi şekilde dövülen oyuncu hastaneye gitti. Kavga sonrası başındaki ve dizindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden 29 yaşındaki oyuncunun bacağı, enfekte olması nedeniyle kesildi. Lukoki ameliyattan sonra komaya girdi ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Midden-Nederland bölgesi polisinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı da okuyucularla paylaşıldı.