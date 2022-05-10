Joel Pohjanpalo’nun Beşiktaş paylaşımı gündem yarattı!

Çaykur Rizespor'un formda golcüsü Joel Pohjanpalo sosyal medya hesabından meraklandıran bir Beşiktaş paylaşımı yaptı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra bu paylaşımı sildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor’un Finlandiyalı golcüsü Joel Pohjanpalo’nun paylaşımı transfer söylentilerine neden oldu.

Süper Lig’de bu sezon Rizespor formasıyla oldukça etkileyici bir performans gösteren Joel Pohjanpalo, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

27 yaşındaki santrafor Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın önünden geçerken stadın fotoğrafını paylaştı ve ‘düşünceli surat’ emojisini bıraktı. Finlandiyalı santrafor transfer söylentilerine neden olan bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

GOL KRALLIĞINA OYNUYOR

Rizespor’un Bayer Leverkusen’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joel Pohjanpalo, 31 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu rakip fileleri 16 kez havalandırma başarısı gösterdi. Finlandiyalı santrafor takım arkadaşlarına da 1 asist yaptı. Gol krallığı yarışında 16 golü bulunan Kasımpaşalı Umut Bozok ile liderliği paylaşan Finlandiyalı golcü, bu sayıya daha az maçta ulaştığı için şu anda lider konumda bulunuyor.