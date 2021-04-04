1970 Dünya Kupası… Pele ve Brezilya Milli Takımı, müthiş bir romanın yenilmez kahramanları gibiydi… Hikayenin sunumu tozpembeydi. Brezilya, cennet gibi bir ülke ve halkı mutluluktan her gün dans eden sevimli insanlardı… Ama tarihi bilenler için, aynadan yansıyanlar doğru değildi. 1970 yılından, 6 yıl öncesine gidelim. 1964 yılında, askeri darbeyle ülke karanlık bir döneme girmişti. Halk fakirleşmiş, korku imparatorluğu kurulmuş, yerlerde sürünen bir ülke ortaya çıkmıştı. 1969 yılında, rejimin başına Emilio Medici getirildi. Cinayetler, gasp, insan kaçırma, tutuklamaların artık sıradanlaştığı bir dönemdi. Medici, ülkede 13 büyük stadyumun inşaatını yaptırma kararı verdi.

Her hafta maça gitti, özellikle Flamengo'nun maçlarını kaçırmadı. Halk, onu sevmeye başlamıştı. Çünkü futbol demek, hayat demekti, Brezilya'da… Bu oyun başladı mı, bütün sıkıntıların unutulduğunu çok iyi biliyordu, Medici… Brezilya, 1966 Dünya Kupası'nda, büyük hayal kırıklığı yaşamış ve askeri yönetim çok zor durumda kalmıştı. Ve karar verildi. Takımı kupaya hazırlayan Joao Saldanha kovuldu. Yeni teknik direktörlük görevine Mario Zagallo getirildi. Askeri yönetimde, artık normal olarak emir, demiri kesiyordu. Milli takımın 3 ay kampa girmesi kararlaştırıldı ve uygulandı. Takım, zaten muhteşemdi. Başta Pele olmak üzere, Carlos Alberto, Rivelino, Jairzinho, Tostao, Everaldo çok büyük oyunculardı. Güle, oynaya finale çıkan Brezilya, İtalya'yı 4-1 yenip, Jules Rimet kupasını ebedi olarak müzesine götürme onuruna nail olmuştu. Medici, hemen ulusal bayram ilan etti. Milli takım, başkent Brasilia'ya inecek, ülkenin başkanı, onları bağrına basacaktı.

Joga Bonito yani “Güzel Futbol” sloganı, askeri yönetim tarafından dillendirildi ve müthiş bir halkla ilişkiler kampanyasına dönüştürüldü. Milli takım için “Brezilya İleri” şarkısı bestelendi. Halk, karnaval yaşıyordu. Pele, bu kampanyanın yüzü oldu. Artık o da, emir komuta zincirinin bir parçasıydı.

Cunta onun da ensesindeydi. Joga Bonito sloganı, kötü ekonomiyi, fakirliği ve cinayetleri, tam 3 yıl unutturdu. 1972 yılında yabancı basın mensupları Pele'ye, Brezilya'nın siyasi durumunu sordular. “Brezilya'da diktatörlük yok. Brezilya liberal bir ülke. Mutluluklar ülkesi… Liderlerimiz bizi, büyük bir vatanseverlik ruhuyla yönetiyor…” dedi. Maalesef, tam tersi bir durum söz konusuydu. Bu açıklaması çok eleştirildi. Joga Bonito rejimi, 1980 yılından sonra değişti. Tek başına futbol, karın doyurmuyordu, çünkü…