Jorge Jesus: Arda Güler bugün sahada…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansı hakkında konuştu.

Spor Süper Lig’in 21inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jayden Oosterwolde hakkında konuşan Jorge Jesus, “Böyle sol bek bulmak kolay olmadı. Aynı zamanda yabancı sayılmayacak statüde oyuncu arıyorduk. Bu yaşta bu fizikte teknik heyetin ihtiyaçlarını karşılayacak oyuncu bulmak kolay olmadı. Bu oyuncuya inandık. İdmanlarda onun yeteneklerini görme fırsatımız olacak. Takıma güç katacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ARDA GÜLER BUGÜN SAHADA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ”

Jorge Jesus, rakiplerin kendilerini daha iyi tanıdığını ifade ederek, “Biz de aynı şekilde rakipleri daha iyi tanıyoruz. Fenerbahçe saha içinde her zaman aynı oynamıyor. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapıyoruz. Arda Güler bugün sahada yeteneklerini sergiledi. Pas açılarını kolay bulabilen bir oyuncu. İyi bir futbol oynadı. Performansını yavaş yavaş yukarı çekiyor. Fenerbahçe’nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maçtan önce strateji belirliyoruz. Hangi oyuncu daha fazla fayda sağlar diye bakıyoruz. Kafamızda belirli bir 11 yok. Her maç bu isimler değişebilir” dedi.

“ÖNDE BASKILI OYUN OYNADIK”

Sahada önde baskılı oynadıklarını dile getiren Jesus, “Gol bulduk bazı maçlarda bunu isteseniz bile yapamıyorsunuz. Bizim stratejimizde ve taktiğimizde değişiklik yok. Rakibin nasıl önlem aldığıyla ilgisi var” ifadelerini kullandı.