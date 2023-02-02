Jorge Jesus çıldırdı, Ali Palabıyık’a tepki gösterdi! Kırmızı kart…
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakem Ali Palabıyık'ın yanında aldı. Portekizli teknik adam, itirazlarının sonucunda kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe’nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus maçın hakemi Ali Palabıyık’a sert tepki gösterdi.
Maç boyunca tartışmalı kararlara imza atan hakem Ali Palabıyık, maçın uzatma dakikasında Miha Zajc’ın yerde kaldığı pozisyonu devam ettirince Fenerbahçe cephesi ayağa kalktı. Fenerbahçe yedek kulübesi itirazda bulunurken, teknik direktör Jorge Jesus maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ali Palabıyık’ın yanına gitti.
İtirazlarda bulunan Jorge Jesus, hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.