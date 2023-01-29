Jorge Jesus çıldırdı penaltıyı atan değişti
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında kazandığı penaltı vuruşu sonrası Jorge Jesus, yedek kulübesinde sinirli bir şekilde penaltıyı atacak ismin değişmesini istedi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın 33. dakikasında sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı.
Danijel Graovac’ın, Enner Valencia’ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Michy Batshuayi geçmek istedi.
Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yedek kulübesinde penaltıyı Michy Batshuayi’nin atacağını görünce çılgına döndü. Sinirli hareketlerle Willian Arao’yu yanına çağıran Jorge Jesus, penaltıyı Enner Valencia’nın kullanmasını istedi.
PENALTI TEKRARLANDI
Enner Valencia’nın yaptığı vuruş direkten geri geldi. Direkten dönen topa Enner Valencia’nın tekrar dokunmasının ardından hakem çift vuruş kararı verdi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası Erdem Canpolat’ın atış yapılırken ayağının çizgiye basmadığı belirlendi. Tekrarlanan penaltı vuruşunda Enner Valencia, yaptığı vuruşla kaleci Erdem Canpolat ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı bu kez ağlarla buluşturmayı başardı.