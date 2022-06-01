Jorge Jesus Fenerbahçe için İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus, sözleşme imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 02.00’de İstanbul’a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus’u, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.

Portekiz’den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul’a gelen Jesus’un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus’un, Çarşamba günü son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, Jesus’un gelişiyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Büyük Fenerbahçe Taraftarı, Jorge Jesus'un İstanbul'a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe YouTube ekranlarında! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 31, 2022

HELİKOPTERE BİNERKEN DÜŞÜYORDU

Öte yandan deneyimli teknik adam uçtaktan indikten sonra helikoptere binmek isterken küçük bir kaza yaşadı. Portekizli teknik direktör, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamadı. Son anda helikopterin kapısına çarparak duran Jesus’un koltuğa otururken ayağını tuttuğu görüldü.

Jesus’u karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden yaklaşık 100 sarı-lacivertli taraftar, uzun bekleyişe rağmen Portekizli teknik adamı göremedi.