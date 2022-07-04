Jorge Jesus, Fenerbahçe ilk 11’inde 10 kişiyi belirledi

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk resmi maçı yaklaşırken Teknik Direktör Jorge Jesus'un ilk 11 planı da netleşmeye başladı. Öte yandan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki İsmail Yüksek'in performansı Jorge Jesus'un dikkatinden kaçmadı.

Sozcu.com.tr

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Sezonun ilk resmi maçında, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro planlaması henüz tamamlanmadı.

Sarı-lacivertliler bir ön libero, bir sol bek, bir de forvet transferi yapmayı planlıyor. Ancak ilk resmi maça bu transferlerin yetişmesi veya hazır olması beklenmiyor. Jesus, mevcut futbolcularla oyun sistemini oturtmaya çalışıyor.

Kalede Altay olacak. Defans dörtlüsü Osayi, Kim, Szalai ve Ferdi'den oluşacak. Orta alanda Lincoln Henrique ve Zajc görev alacak; ön libero belirsiz. Hücumda kanatlar Bruma ve Diego Rossi'ye emanet. Santrforda ise Valencia; Serdar Dursun ve Berisha'dan bir adım önde.

İSMAİL YÜKSEK UÇUYOR

Fenerbahçe’nin gelecek vadeden oyuncularından biri olan İsmail Yüksek, performansıyla

yeni sezon öncesi kampın öne çıkan ismi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un Partizan maçında ön liberoda görev verdiği İsmail, 90 dakika sahada kalan iki isimden biri olurken güçlü fiziği, tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çekti. İsmail, önümüzdeki sezon orta saha rotasyonunda yer alacak.