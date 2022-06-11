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Jorge Jesus, Fenerbahçe kampı öncesi İstanbul’da

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.

Yayınlanma: 00:20 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeniden İstanbul’da…

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul’a gelen Jesus’u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.

Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran’da toplayacak.

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