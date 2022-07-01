Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin çehresini değiştirdi! Parolası…

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Karakterini takımına yerleştirmeye çalışan Portekizli Jesus'un parolası belli...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’ye imzayı 3 Haziran'da attı. Takımıyla ilk idmanına 15 Haziran'da çıktı. Jorge Jesus, geçen 15 günlük sürede genelde çift idman yaptırdı.

Üç hazırlık maçı yapıldı; Skhupi ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Tirana'yı 4-0 ve Al-Shamal'ı 4-2 mağlup etti. Portekizli tecrübe, bazı maçlarda Rossi, Berisha, Valencia ve Serdar Dursun gibi dört hücum oyuncusuyla birden oynadı. Bazen 20 dakika önce oyuna giren futbolcusunu tekrar kenara aldı.

İşte takımına futbol karakterini yerleştirmeye başlayan Jesus'tan öne çıkan noktalar…

ANA DİZİLİŞ

Fenerbahçe’nin ana sistemi bu sezon 4-4-2 olacak. Jesus, tek ön liberolu, çift forvetli bir diziliş tercih ediyor. Ancak rakibe göre bol hücum oyuncusunun olduğu 4-1-3-2, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve tek forvetli 4-1-4-1 düzenlerini de kullanacak.

Jorge Jesus'un kurgusunda, orta saha oyuncuları kilit rol oynuyor. Buna göre ön libero, stoperler arasına girmeli, defans ile hücum hattı arasında bağlantı kurmalı. Jesus, bu nedenle bu bölgeye transfer istiyor. Mert Hakan'ı burada denedi.

LINCOLN'E ÖZEL GÖREV

Hazırlık döneminde görülen; Lincoln Henrique, Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olacak. Sambacı, 4-4-2 sisteminde 10 numara orijinli kanat olarak görev yapacak. Üçlü bir orta saha olursa bu kez yaratıcı 10 numara görevini üstlenecek.

HIZLI DÜŞÜN, ÇABUK KARAR VER

Jesus, oyun felsefesini takıma şu sözlerle anlatıyor: Hızlı düşünün, hızlı karar verin ve zaman kaybetmeyin… Ofansif bir takım oluşturmak istiyor. Pasların yana ve geriye değil dikine verilmesini şart koşan Portekizli, agresif bir oyun hedefinde.