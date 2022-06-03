Jorge Jesus: İlk hedef Süper Lig’i kazanmak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, “İlk hedefimiz lig şampiyonu olmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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FB TV, Jorge Jesus ile ilgili özel görüntüler yayınladı. İstanbul'a yolculuğu sırasında uçakta kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulunan Jesus, ilk hislerini, “Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu, çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve ekibim, işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum” sözleriyle anlattı.

‘2. HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Sezon hedeflerini anlatan Portekizli, “İlk hedefimiz lig şampiyonu olmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerin olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Jesus taraftarlara ise şu mesajı verdi: “Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz.

KOÇ BENİ KALPTEN İSTEDİ

Jorge Jesus F.Bahçe'ye gelme sebebini taraftarlar ve Başkan Ali Koç olarak açıkladı. Taraftarların sosyal medyadan asistanlarının hesaplarını istila ettiğini ifade eden Portekizli, “Bu sevgi buraya gelme sebeplerimden biri. Bir sebep de başkanımız. Portekiz'e birkaç kere geldi. Beni gerçekten çok istedi, kalpten istedi. Seçebileceğim çok takım vardı ama beni çok istediklerini hissettim” dedi.