Jorge Jesus imza töreninde konuştu! Mesut Özil, Arda Güler, taktik…

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus için imza töreni düzenlendi. Sarı lacivertli takımın yeni hocası için düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un ardından söz alan Jorge Jesus önemli ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Jorge Jesus için imza töreni düzenlendi. Törende önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ardından Jorge Jesus açıklamalar yaparken, sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verildi.

Başkan Koç’un açıklamalarının ardından mikrofonun başına geçen Jesus, Fenerbahçe’ye maddi sebeplerden dolayı gelmediğini söylerken neden sarı lacivertli ekibi tercih ettiğini açıkladı. Kadro dışı kalan Mesut Özil ve takımın genç yıldızı Arda Güler hakkındaki fikirlerini de söyleyen Jesus, takıma oynatacağı sistem hakkında da ipuçları verdi. Portekizli teknik adam transfer planlarını anlatırken “Kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu alacağız” şeklinde konuştu.

Jesus’un bir kadın gazeteciden gelen soruya verdiği cevap ise, salondaki kişiler tarafından alkışlandı. İşte Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus’un sözleri:

ALİ KOÇ: “ENTERESAN GERİ BİLDİRİMLERİ OLDU”

“Hocamızın bizi, bizim beklentilerimizi tanıması bizim işimizi kolaylaştırdı. Çok fazla talibi ve alternatifi vardı. Kendine has üslubu ve stiliyle, bize renk vermeden, bütün teklifleri inceledikten sonra bizlerle olmaya, ülkemizin 100. yılında Fenerbahçe teknik direktörü olmaya karar verdi. Hocamız 3 gündür burada. Stadımızı gezdi. Kulübümüzün ofislerini gezdi. Samandıra’ya gitti ve enteresan geri bildirimleri oldu.”

“1 YILLIK ANLAŞMA İSTEDİ ÇÜNKÜ…”

“Fenerbahçe imkanlarının en üst seviyede kulüplerle benzer ve daha iyi olduğunu söyledi. Fitness odasındaki makinaların konumundan tutun, toplantı salonundaki koltukların rengine kadar bize ev ödevlerini verdi. Biz de inşallah bir kısmını ayın 13’üne kadar, geri kalanı da sezon başlamadan tamamlamayı arzu ediyoruz. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Gittiği her yerde 1 yılla başlıyor. Şunu da biliyorum ki, hocamız şampiyonluk yaşadıktan sonra buraya olan bağları güçlenecektir. Bundan tereddütüm yok.”

“YAZDIKLARINIZIN 1 TANESİ BİLE DOĞRU DEĞİL”

“Her gün birkaç saat toplantı yaptık. Önümüzdeki yılın planlamasına dair toplantı yaptık. Eksik bölgeleri ve her bir bölge için en az 5’er alternatif ve bu alternatifler de kulübün içindeki finansal durumu bilerek yapılmış gerçekçi isimler. Ve bu isimlerin hiçbirisi basında yok. Sizin yazdığınız isimlerin 1 tanesi bile doğru değil.”

“MESUT İÇİN DE BENZER TARTIŞMALAR YAPILDI”

(Jesus’un yıllık ücreti hakkında): “Mesut geldiği zaman da benzer tartışmalar yapılıyordu. Yok Arsenal’de şu kadar alıyordu. Fenerbahçe’ye bu kadara gelmez gibi. Bu tarz tartışmalara cevap vermeyi reddediyorum.”

(Kim Min Jae’ye transfer teklifleri): “Kim’i tutmak zor diye her zaman söylemiştim. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ama hafif hafif koşmaya başladı. İnşallah kampa yetişecek. Tam savaşçı biri. Bu yüzden gelen teklifler var. Ama umarım bunları değerlendirmek zorunda kalmayız. Hocamızın da bir düşüncesi var. Bu isimleri tutalım ama absürd bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Yerini doldurabiliriz demişti.”

“HOP OTURUP, HOP KALKIYOR OLMANIZ LAZIM”

(Harcama limiti ve FFP): “UEFA FFP için tahmin ettiğimizden daha iyi noktadayız. Görünen o ki, bu sene geçmiş yıllara göre manevra alanımız çok daha rahat olacak. Harcama limitlerine gelince, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonunun bıraktığı bir iklim var. Hem ekonomik açıdan hem de bir şehrin odağında dizayn edilen bir futbol yapısından bahsediyoruz. Federasyon seçimleri için yarınki konuşmamda kendimi ifade edeceğim. 84 milyonun yaşadığı ülkede bir aday var bir de muhtemel aday var. Bulamıyorsak bizim ayıbımızdır. Lisans kurulunda olmak istemezdim. Nasıl hesaplayacaklar? Enflasyon, TL’nin durumu, yayıncının belirlenmemesi gibi konulardan dolayı harcama limitlerini nasıl hesaplayacaklar bilmiyorum. Allah’ın izniyle 10 gün sonra sezonu açacağız. Yabancı sınırını ve harcama limitlerini bilmiyorum. Ama planlamayı yapmak zorundayım. Sevgi Limit Tanımaz mantığıyla elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra rakamları, kuralları belirleyecekler. Ona da bir şekilde uymaya çalışacağız. Sizlerin hop oturup, hop kalkıyor olmanız lazım.”

JORGE JESUS: “MADDİ SEBEPLERDEN GELMEDİM”

“Burada olmak benim için gurur. Türkiye’ye gelirken Fenerbahçe’nin Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldik. Buradaki beklentileri biliyordum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri taraftarımızın ve başkanımızın bizi ne kadar istediğini göstermesi. Düşündüm ki, ben gerçekten beni isteyen bir kulüpte olmalıyım. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim.”

“KAZANABİLMEK İÇİN HER ŞEY VAR”

“Bütün tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına çok benziyor. Fenerbahçe bana bu şartları sundu. Ben kendi işime güveniyorum. Kazanabilmemiz için her şart var. Hem teknik ekibin hem de futbolcularımızın iyi olması için her imkan var. Bu yüzden şampiyon olmak istiyoruz.”

“4-4-2 OYNATIYORUM AMA…”

(Taktiksel sistem hakkında): “Oyun hakkında sorular sorulmasını doğru buluyorum. Futbolda sistem çok önemli. Temel şey sistem ama başka önemli şeyler de var. Oyuncularınız çok önemli ve elinizdeki oyuncular için en iyi sistemi belirlemeniz çok önemli. Ben genellikle 4-4-2 oynattım ama maça ve rakibe göre sisteminizi değiştirebilirsiniz. Başkanımızın da belirtmiş olduğu gibi 2,5 aydır takımın maçlarını takip ediyorum.”

“MIN JAE VE ARDA GÜLER…”

(Kim Min Jae ve Arda Güler): “Min Jae Avrupa’daki takımların isteyeceği kadar iyi. Arda da genç bir oyuncu. Kariyerinin başında ve çok yetenekli bir oyuncu. Onun da çok daha gelişeceğini ve iyi olacağını düşünüyorum. Takımımıza yardım edeceğinden hiçbir şüphem yok.”

“NE İSTEDİĞİNİ BİLEN İNSANLARI SEVERİM”

(Fenerbahçe’yi tercih sebebi): “Şu bir gerçek ki buraya gelmemde çok belirleyici insanlar var. Başkanımız takımın başında benim gibi bir antrenör istediğini gösterdi. Aramızdaki bağı güçlendirdi. Bu kararlılığı beni ikna etti. Ne istediğini bilen insanları severim. Onu bu şekilde görmek, buraya gelme konusunda beni etkiledi. Taraftarlarımız da sosyal medyada hakkımda yazılar yazdı. Bu da buraya gelmemde belirleyici sebeplerden biri oldu.”

“MESUT ÖZİL’LE İLGİLİ KARARA…”

(Mesut Özil hakkında): “Futbolda geçmişiniz, geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Özil çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Özil değil, herhangi bir oyuncu değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe’deki oyuncularla oynayacağım.”

“KADRO DEVRİMİ YAPMAYACAĞIZ”

“Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. alacağımız bazı oyuncular Türkiye’de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi. Bizim için önemli olan kaliteyi artırabilmek. Kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Bunun için uğraşacağız. Kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık. Kulübün maddi şartları imkanında elimizden geleni yapacağız.”

“TRANSFERDE OFANSİF OYUNCULAR…”

(Transfer rotası): “Hem bireysel olarak hem kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi yaptık. Çok kaliteli oyuncular var. Ofansif anlamda yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor. Futbolun şov kısmını da yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız.”

“KONTRATIM 1 YILLIK ÇÜNKÜ…”

(Sözleşme süresi hakkında): “Fenerbahçe’nin sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede. Ben de hep büyün takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Hocanın ve oyuncuların hiçbir bahanesi yok. Kontrat konusunda bu benim için yenilik değil. Portekiz dışında çalıştığım her takımla 1 yıl kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon süresidir. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı. 1 yılın dışında işler yolunda giderse, kontratı yenileyebiliriz. Portekiz dışında çalıştığımda hep bunu yaptım.”

“GELMEDEN ALEX’LE KONUŞTUM”

“Alex bu kulüp için bir idol. Alex de arkadaşlarımdan biri. Onunla gelmeden önce konuştum. Onun burada bıraktığı iz çok önemli. Kulüp efsanelerini her zaman hatırlamamız gerekiyor. 9 yıl önce burada yarı final oynadığımda atmosferi gördüm. Büyük bir takımı büyük yapan şey taraftarlar ve kupalardır. Bizim yapmamız gereken şey onları kupalarla taçlandırmak.”

“KADIN GAZETECİDEN SORU ALDIĞIM İÇİN…”

(İsmail Kartal hakkında): “Bir kadın gazeteciden soru aldığım için çok mutluyum. Eski teknik direktörle (İsmail Kartal) konuşma fırsatım olmadı. Kendisi başarılı bir şekilde sezonu tamamladı. Büyük takımlar sezonu kupayla tamamlamak ister. Kendisi bir fark yarattı. Konuşamadım ama bizim de yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak. Tekrar bir kadın gazeteciden soru aldığım için mutlu olduğumu söylemek isterim. Brezilya ve Portekiz’den bu duruma alışığım.”