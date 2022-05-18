Jorge Jesus İstanbul’a geliyor! Ali Koç’un ikna operasyonu…

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Jorge Jesus'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğe getirmek istediği Jorge Jesus, bu hafta İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor.

Portekiz basını, geçtiğimiz haftalarda Portekiz’de bir araya gelen Jorge Jesus ve Ali Koç’un video konferans yoluyla ikinci görüşmeyi gerçekleştirdiğini ve deneyimli teknik adamın son tur müzakereler için bu hafta İstanbul’a gelmeyi kabul ettiğini yazdı.

Fenerbahçe’nin daveti üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a gelecek olan Jorge Jesus’un bu ziyaretin sonucunda ikna edilmesi bekleniyor. Brezilya’nın Flamengo takımı başta olmak üzere Güney Amerika’daki birçok takımın teklifini değerlendiren Jesus’un kafasındaki şüpheleri kaldırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, kulübün çalışma koşullarını içeren bir gezi planlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Fenerbahçe’nin ligin son maçında Şampiyonlar Ligi vizesi almasının Jesus’un kararında önemli faktör olduğu belirtilirken, iki yıllık sözleşme üzerinde görüşme yapan tarafların maaş ve ikramiyeler konusunda son görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.