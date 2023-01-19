Jorge Jesus istediği transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, transfer istediği bölgeyi resmen açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan sarı lacivertlilerde Jesus transfer dönemi ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. İşte Jorge Jesus’un açıklamalarından satır başları:

“Zor bir maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk top, gol oldu. Duran toptan golü yedik. O dakikaya kadar şut attırmamıştık. Biz birçok pozisyon ürettik. Futbol bu, bazen iyi oynayan değil şanslı olan gol atıyor.”

“HEDEFİMİZ FİNALE KALMAK”

“Rakibimize saygı duyuyoruz. Maç boyu iyi savunma yaptılar. Taraftarlar da takımın sakin olmasında önemli rol oynadı. Taraftar da sakindi, bunu takıma yansıttılar. Gol atıp kazandık. Bu turnuvadaki hedefimiz finale kalmak.”

“Gaziantep ve Galatasaray maçlarında 3 tane duran top golü yemedik. Diğer maçlarda, duran toplardan seken toplardan gol yedik. Diğer maçlarda yediğimiz goller, duran top sonrası ikinci toplardan yedik. Bugün duran toptan yedik ama diğerleri öyle değil.”

”O STATTA MAÇ OYNANMAMALI”

“Ümraniye Stadyumu’nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye’ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz’de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa’da, orada maç oynanmamalı.”

“Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var; Alioski. Ferdi ve Lincoln’un pozisyonları bu değil. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz.”