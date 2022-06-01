Jorge Jesus Kadıköy’de! İlk fotoğraflar paylaşıldı…

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus 9 yıl sonra geldiği Kadıköy'de tesisleri ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, kulübü ziyaret etti.

JORGE JESUS: HAZIR MISINIZ?

Stat gezisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de bir araya gelen Jorge Jesus’un Türkçe “Hazır mısınız?” dediği ve Başkan Koç’un da “Hazırız” yanıtını verdiği duyuldu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus’un 2010-2011 sezonu kupasıyla fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, daha önce Benfica’nın başında rakip olarak geldiği Kadıköy’de 9 yıl sonra çimlere ayak bastı.