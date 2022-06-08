Jorge Jesus transfer listesini verdi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti…
Fenerbahçe'nin önünde kabarık bir transfer listesi var. Jorge Jesus, özellikle forvet, defansif orta saha ve kanat oyuncusu istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni hoca ile aynı dili konuşan Brezilyalı ve Portekizli oyunculara rotayı yöneltti.
Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Farklı bölgeler için çok sayıda alternatif, yönetimin önündeki listede bulunuyor. Transfer edilecek yabancılar, kadrodaki isimlerin de kaderini belirleyecek. Kanarya, yabancı oyuncu kontenjanını, yeni transferlere göre netleştirecek.
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi:
- Forvetler:
- Erison – Brezilya – 23 – Botafogo
Vinicius- Brezilya – 27 – Benfica
Weghorst – Hollanda – 29 – Burnley
- Orta sahalar:
- Florentino – Portekiz – 22 – Getafe
Hadziahmetovic – Bosna Hersek – 25 – Konyaspor
Carvalho – Portekiz – 30 – Real Betis
Al Musrati – Libya – 26 – Braga
- Kanatlar:
- Henrique – Brezilya – 31 – Flamengo
İgor Paixao – Brezilya – 21 – Coritiba