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Jorge Jesus transfer listesini verdi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti…

Fenerbahçe'nin önünde kabarık bir transfer listesi var. Jorge Jesus, özellikle forvet, defansif orta saha ve kanat oyuncusu istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni hoca ile aynı dili konuşan Brezilyalı ve Portekizli oyunculara rotayı yöneltti.

İrfan YİRMİBEŞ
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Jorge Jesus transfer listesini verdi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti…

Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de rota  transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Farklı bölgeler için çok sayıda alternatif, yönetimin önündeki listede bulunuyor. Transfer edilecek yabancılar, kadrodaki isimlerin de kaderini belirleyecek. Kanarya, yabancı oyuncu kontenjanını, yeni transferlere göre netleştirecek.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi:

  • Forvetler:
  • Erison – Brezilya – 23 – Botafogo
    Vinicius- Brezilya – 27 – Benfica
    Weghorst – Hollanda – 29 – Burnley
  • Orta sahalar:
  • Florentino – Portekiz – 22 – Getafe
    Hadziahmetovic – Bosna Hersek – 25 – Konyaspor
    Carvalho – Portekiz – 30 – Real Betis
    Al Musrati – Libya – 26 – Braga
  • Kanatlar:
  • Henrique – Brezilya – 31 – Flamengo
    İgor Paixao – Brezilya – 21 – Coritiba
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