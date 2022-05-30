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Jorge Jesus’a anahtar teslim

KAP bildirimi an meselesi olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de futbolun patronu olacak.

İrfan YİRMİBEŞ
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Jorge Jesus’a anahtar teslim

Fenerbahçe’de bu haftadan itibaren başlayacak Jorge Jesus dönemi, önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

Başkan Ali Koç'un 6 yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelecek olan Jesus'a Samandıra'nın anahtarını teslim edeceği öğrenildi. Jesus, tesislerde tam yetkili olup oyuncuların mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerine katkılarda bulunacak. Koç ve yöneticilerin bundan önceki sezonlardaki gibi tesislere sık sık gitmeyeceği belirtildi.

SPONSORLAR GELİYOR

Jesus’a Samandıra'yı teslim ettikten sonra Başkan Ali Koç ve ekibinin mali konulara ağırlık vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak yapısal reformlara, ekonomik anlamda kulübü düzlüğe çıkarmaya odaklanacak olan Koç, transfer dönemi öncesinde reklam ve sponsorluk görüşmelerine ağırlık vermiş durumda.

Önümüzdeki ay, bazı firmalarla önemli gelir sağlanacak anlaşmaların yapılması bekleniyor.

CARVALHO HAREKATI

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un listesindeki Real Betis'in Portekizli ön liberosu William Carvalho için harekete geçti. İspanyol ekibinin, 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.

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