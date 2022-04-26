Jorge Jesus’da geri sayım

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki’nin 67 yaşındaki teknik direktörle Lizbon’da yüz yüze yaptığı görüşme olumlu geçti. Jorge Jesus’un cevabını 1 hafta içinde vereceği öğrenildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktörü belirlemek için son düzlüğe giren F.Bahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin, Jorge Jesus için yaptığı Portekiz çıkarması olumlu noktalandı. Yapılan görüşmelerde 67 yaşındaki çalıştırıcı ve yardımcılarıyla karşılıklı maddi ve manevi isteklerin masaya yatırıldığı, sarı-lacivertli takımın mevcut kadro yapısı ve oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

YARDIMCISI İSTANBUL’A GELEBİLİR

Başkan Koç'un plan ve projelerinden etkilenen Jesus'un Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'nin önerdiği 7 milyon Euro'luk pakete sıcak baktığı belirtildi. Portekizlinin ekibi, sarı-lacivertlilerin maçlarını izlemeye başlarken yardımcılarından birinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceği de toplantıda konuşuldu. Jesus'un son kararını 1 hafta içinde Başkan Ali Koç'a bildirmesi ve imzaların atılması bekleniyor.