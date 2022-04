Jorge Jesus’tan Ali Koç, Fenerbahçe ve Flamengo sözleri

Geçtiğimiz günlerde Portekiz’e giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör arayışları kapsamında 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile bir araya geldi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Türk iş insanı Emre Can’ın da yer aldığı görüşmenin fotoğrafı kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adam ile anlaştığı iddialarının ardından resmi bir açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, henüz bir anlaşmaya varılmadığının altını çizdi.

Ardından ailesiyle birlikte Brezilya’ya giden Jorge Jesus, havalimanında basın mensuplarının kıskacındaydı. 2019-2020 sezonunda çalıştırdığı Brezilya ekibi Flamengo ile de adı anılan tecrübeli teknik adam, soruları yanıtladı.

Flamengo’ya geri dönüp dönmeyeceği konusunda “Flamengo maçlarını hala seyrediyorum. Uzaktan takip ediyorum. Benim için Brezilya’da sadece Flamengo var” yanıtını veren Jesus, Ali Koç ile yaptığı görüşme hakkında da konuştu.

Jesus, Fenerbahçe iddiaları ve Ali Koç görüşmesi için “Direkt kulüp adı vererek konuşmak istemiyorum. Ama söylediğiniz beyefendi ile (Ali Koç) görüştüğüm doğru. Henüz bir karar vermedim. Önümde düşünmek için süre var ve çeşitli teklifleri düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Em contato com a imprensa no desembarque, Jorge Jesus falou que tem acompanhado o Flamengo à distância e confirmou que teve um encontro com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, recentemente.

