Jorge Jesus’u bekleyen üç sınav

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, imzayı atıp önemli bir mücadeleye soyunacak.

Mesut YILDIRIM

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Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli tecrübeli hoca ile uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermenin peşine düşecek. Yönetim, cumhuriyetin 100. yılında Süper Lig zaferi istiyor. Bununla birlikte Jesus'un önünde kısa vadede yoğun bir mesai olacak olacak.

Jorge Jesus ve yardımcıları, Fenerbahçe'nin futbolcu ihtiyaçlarına yönelik çalışmasını yönetime verdi. Hazırlık kampı başlamadan en azından orta saha ve santrfor transferlerinin tamamlanmasına çalışılacak. Jesus burada aktif rol oynayacak.

TAKIMI VE ÜLKEYİ TANIMAK

Brezilya ve Suudi Arabistan dışında takım çalıştırmayan Jorge Jesus, Türkiye'ye hazır geliyor ancak burada neler yaşayacağını bilmiyor. Oyuncularıyla tanışıp adaptasyon için kısa süresi olacak. Yoğun antrenman temposuyla takımını zorlu maratona hazırlayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi mesaisine 2. ön eleme turundan başlayacak. İlk maç 19-20 Temmuz'da. Jesus, yeni ülkede, kısa süredir birlikte olduğu oyuncularla üç tur geçmeye çalışacak.

ALİ KOÇ, EMRE MOR’U İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Karagümrük kulüp binasında gerçekleşen görüşmede, taraflar transfer şartlarını konuştu. Sarı-lacivertliler, yetenekli futbolcuyu Ozan Tufan ile takas etmeyi planlıyor.