Jorge Jesus’un 1 yıllık sözleşmesi 7 milyon Euro

İstanbul’a gelen Jesus, Başkan Ali Koç’la buluştu. Tesisleri, stadı, müzeyi gezen 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın 1 yıllık sözleşmesinin bedeli 7 milyon Euro düzeyinde.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Jorge Jesus'a kavuştu. Haftalardır süren belirsizliği sarı-lacivertlilerin gece operasyonu giderdi. Jesus'u Lizbon'dan İstanbul'a taşıyan özel uçak salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı İstanbul'a indi. FB TV'den canlı yayınlanan geliş görüntüleri taraftarları ekran başına çekti. Bir grup taraftar ise havalimanında tecrübeli hocayı bekledi. Özel uçaktan inip Koç Grubu'na ait helikopter ile kalacağı otele geçen Jesus dün de Fenerbahçe’deki mesaisine başladı.

BAŞKAN KOÇ’LA YEMEK YEDİ

Sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Portekizli, beraberindeki iki yardımcısı ve avukatı, Ülker Stadı'na gelip Başkan Ali Koç ile buluştu. Stadı ve kulüp müzesini gezen Jesus ile Fenerbahçe heyeti Kalamış'ta yemek yedi. Yemekte, sarı-lacivertli yöneticiler de vardı. Sarı-lacivertli kulüp, 67 yaşındaki başarılı çalıştırıcı için imza töreni hazırlıklarına da başladı. Öte yandan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ifade ediliyor.

SPONSOR DESTEĞİ

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasındaki 1 yıllık sözleşmenin bedeli bilindiği gibi 7 milyon Euro düzeyinde. Sarı lacivertli kulüp bunun 3 milyon Euro'sunu karşılayacak. Kalan rakam, sponsorlarca ödenecek.