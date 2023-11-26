Jorge Jesus’un takımı Al Hilal’den gol patlaması
Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ın başına geçen Jorge Jesus rakibine tam 9 gol atarak adeta bir patlama yaşadı.
Suudi Arabistan Pro Lig 14. hafta maçında Al Hilal, Al Hazem deplasmanına çıktı. Jorge Jesus’un ekibi Al Hilal, rakibine tam 9 gol atarak adeta bir patlama yaşadı.
Karşılaşmada Al Hilal’in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakikada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55’te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
NAMAĞLUP SERİ 12 MAÇA ÇIKTI
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Pro Lig’de namağlup serisini 12 maça çıkardı ve bu sezon toplamda 43 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Al Hazem, Riyadh deplasmanına gidecek.