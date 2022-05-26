Jorge Jesus’un yardımcısından Türkçe paylaşım!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Jorge Jesus'un yardımcısı, yaptığı Türkçe paylaşımla sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe’de bir süredir teknik direktörlük koltuğuna oturması için görüşülen Jorge Jesus için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç’un birkaç kez bir araya geldiği Portekizli teknik adamın, kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulüple anlaşması bekleniyor.

2015-16 sezonundan beri Jorge Jesus’un yardımcısı olan Marcio Sampaio’nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, sarı lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.

Daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçını canlı olarak izlediğini sosyal medya hesabından duyuran Sampaio, bugün yaptığı paylaşımda “Harika mesajlarınız için teşekkür ederim. Thank you” ifadelerini kullandı.

UEFA B Lisansı’na sahip olan Marcio Sampaio, Al Hilal, Flamengo ve Benfica’da görev yapan Jorge Jesus’un ekibindeydi.

Marcio Sampaio’nun paylaşımı: