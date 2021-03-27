Jorginho’dan Napoli’ye dönüş sinyali: ‘Londra’da güneşin ne olduğunu bilmiyorlar’

2018’de Napoli’den Chelsea’ye transfer olan ve İngiliz ekibi için 126 maça çıkan İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho, yeni hocası Thomas Tuchel’in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ancak Jorginho’nun menajeri, yıldız futbolcunun Chelsea’den ayrılabileceğine dair açıklamalarda bulunurken “Serie A’ya dönmeyi düşünüyoruz” diyerek eski kulübü Napoli’de harika vakit geçirdiğini ve orada birçok arkadaşı olduğunu belirtti.

Napoli’de 4 yıl forma giyen 29 yaşındaki deneyimli orta saha, Coppa İtala ve İtalya Süper Kupa zaferleri yaşarken, İtalya’nın güney şehrinde hâlen sevilen bir isim.

“GÜNEŞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR”

Canale 21’e konuşan Brezilya doğumlu İtalyan futbolcu, “Napoli’yi ne kadar özlediğimi tarif edemem. Napoli’yi kim özlemez ki? Londra’da hava çok soğuk, güneşin ne olduğunu bile bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibinde Jorginho’nun yanı sıra, Juventus’tan kovulduğundan beri boşta olan teknik direktör Maurizio Sarri’nin de geri dönebileceği konuşuluyor. Napoli’nin çılgın başkanı Aurlio De Laurentiis, Avrupa Ligi’ne son 32’de ve İtalya Kupası’na yarı finalde elenilmesinin ardından, Sarri’yi gelecek sezon başında yeniden göreve getirmeyi planlıyor.

Serie A’da ilk 4 yarışının içindeki Napoli’nin formuyla ilgili konuşan Jorginho, “Umarım Şampiyonlar Ligi’ne katılabilirler. Hepimiz onları destekliyoruz ve bunu başarabilirler” dedi.