Jose Bordalas, Mason Greenwood’ın Getafe transferi hakkında konuştu

Getafe'nin teknik direktörü Bordalas, Manchester United forveti Mason Greenwood'ın transferi hakkında detayları paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Getafe teknik direktörü Jose Bordalas, İspanyol kulübünün Manchester United forvetini kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından kulübün Mason Greenwood’a “yardım etmek” istediğini söyledi.

Greenwood, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi’nin (CPS) tecavüze teşebbüs, saldırı ve zorlayıcı kontrol suçlarından kendisine karşı açtığı davayı durdurduğu şubat ayından bu yana United’ın iç soruşturmasına tabi tutuluyordu. İddia edilen tüm suçları reddetti.

Greenwood, United’ın 21 Ağustos’ta forvet oyuncusunu A takım kadrosuna geri alma planından vazgeçtiğini ve kariyerine yeniden başlayabileceği yeni bir kulüp bulması için oyuncuyla birlikte çalıştıklarını doğrulamasının ardından transfer için uygun hale geldi.

“ONA YARDIM ETMEK İSTİYORUZ”

Bordalas, forvet oyuncusunun transferiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Bu konuyu önemsizleştirmek için çok hassas bir durum. Herkes ne olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını biliyor. Nasıl sonuçlandığını da herkes biliyor; mahkumiyetle sonuçlanmadı. Kendisi çok üst düzey bir futbolcu ve Getafe’ye büyük bir heyecanla geliyor. Kendi payımıza, ona yardım etmek istiyoruz”

“ÇOK GENÇ BİR ÇOCUK”

“Ortağıma söylemem gerekenleri zaten söyledim. Sadece futbol hakkında konuşabilirim. Sahip olduğu potansiyeli hepimiz biliyoruz, o çok genç bir çocuk. Sahip olduğu potansiyel sayesinde futbolunu geliştirirse daha iyi yerlere gelebilir. Onunla konuştuk ve durumunu iyileştirmek istiyordu ve biz de ona bu anlamda yardımcı olabiliriz.”

Greenwood 22 Ocak 2022’den bu yana oynamadı ve transferi zamanında tescil edilmediği için Santiago Bernabeu’daki ilk maçına çıkamadı.