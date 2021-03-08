Jose Mourinho’dan Gareth Bale sözleri: ‘Psikolojik yaraları vardı’

Real Madrid’de geçirdiği kötü günlerin ardından sezon başında Real Madrid’den kiralanan Gareth Bale, Tottenham’ın 4-1 galip geldiği Crystal Palace maçında takımının ilk iki golünü atan isim oldu.

Sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde yer alamayan ancak, son haftalarda yükselen formuyla ilk 11’de girmeye başlayan Galli futbolcu, son 6 maçında 6 gol-3 asistlik performansıyla eski günlerine dönüş sinyal verdi.

Maçtan sonra oyuncusunun performansını değerlendiren Portekizli teknik adam Jose Mourinho, “Çok mutluyum. O harika bir oyuncu ve onun gibi biriyle çalıştığım için çok memnunum” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Bale, İspanya kariyerinde yaşadığı sakatlıklar ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın gözünden düşmüş şekilde Tottenham’a transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun dönüşümüyle ilgili BBC’ye konuşan Mourinho, “Onda bazı psikolojik yaraların izlerine rastladım. Bir sezonda çok fazla sakatlık yaşadığınızda, bu sadece kas yaralanması olarak düşünülemez. Aynı zamanda psikolojik sorunlarla ilgili de olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Biz değil, o başardı”

“Biz sadece onu destekledik” diyen Portekizli çalıştırıcı, “Çok iyi çalıştığınız ve etrafınızdakilerin sizin için her şeyi yapabileceği anlar, bu psikolojik engelin aşılmasını sağlayan zamanlardır. Ve o bunu başardı. Biz değil, o yaptı” ifadelerini kullandı.

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Maçtan sonra konuşan Bale ise şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi iyi hissediyorum. Yoğun bir fikstür var ve bu yüzden hızlıca dinlenip bir sonraki maça hazırlanmamız gerek. Katkıda bulunabileceğimi düşünmeseydim buraya gelmezdim. Biraz zaman aldı ama bu futbolun ve vücudumun gerçeği. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Umarım bu formu devam ettirebilirim.”