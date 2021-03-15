Jose Mourinho’dan hem oyuncularına, hem hakeme tepki: ‘Buna penaltı veren…’

İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Arsenal ve Tottenham karşı karşıya geldi. Kuzey Londra derbisini Arsenal 2-1 kazanırken maç sonuna Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun açıklamaları damga vurdu.

Erik Lamela’nın enfes ‘rabona’ vuruşu golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, Martin Odegaard ve Alexandre Lacazette’in penaltı gollerine engel olamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli teknik adam Mourinho, “Hakemlere maç sonrası röportaj yok mu? Bu üzücü” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk yarıda gerçekten kötü oynadık. Devrenin 1-1 bitmesi adil değildi. Kötüydük. Kötü savunduk ve baskı yapamadık. Bazı önemli oyuncular oyunda saklanıyor. Bu gerçekten kötü. İkinci yarıda durumu iyileştirmek için fırsatlarımız oldu.”

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“Buna penaltı demek bile suç”

“Ancak maçta ilk yarıdan daha kötü olan tek şey bize karşı verilen penaltıydı. Buna penaltı demek bile suç. Yedek kulübesinde ilk gördüğüm şey hissettiklerimdi. 40-50 metre uzaktaydım. Ama iPad’de izledim. Hakemlerin işi bazen zor olabiliyor.”

“Fanatik bir Arsenal taraftarı olmalı”

“İtiraz etmedim ama pozisyonu tekrar izlediğimde gördüm. Bunun penaltı olduğunu düşünen, kombinesi olan fanatik Arsenal taraftarlarından biri olabilir. Oyuncular yoruluyor, antrenörler yoruluyor, belki hakemler de yoruluyor.”