Jose Mourinho’nun ayrılmasının ardından… 26 yaşında futbolu bıraktı, 29 yaşında tarihe geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildi. Londra temsilcisi, Sheffield United maçında 29 yaşındaki Ryan Mason’un önderliğinde çıktı. Jose Mourinho’nun yerine geçici teknik direktör olarak atanan Ryan Mason, böylece İngiltere Premier Lig tarihine adını yazdırmış oldu.

Tottenham altyapısında yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra 2016 yazında 15.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hull City’ye transfer olan Ryan Mason, 2018 yılında henüz 26 yaşındayken geçirdiği sakatlık sonrası futbolu bırakmak zorunda kaldı. Hull City’nin 22 Ocak 2017 tarihinde Chelsea ile oynadığı maçta Gary Cahill ile kafa kafaya çarpışan Ryan Mason, saha içinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyat oldu.

Doktorlar, Ryan Mason'ın yaşadığı için şanslı olduğunu söyledi. Yaklaşık bir yıl tedavisi devam eden Ryan Mason, nörolog ve sinir cerrahlarının tavsiyesi üzerine 13 Şubat 2018 tarihinde futbolu bırakma kararı aldı.

TARİHE GEÇTİ

Erken yaşta futbolu bırakmak zorunda kalan Ryan Mason, daha sonra Tottenham’da çalışmaya başladı. 2019 yılında yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ryan Mason, bir yıl sonra ise altyapı koordinatörü oldu. Bir yıl da altyapı koordinatörü olarak olarak çalışan Ryan Mason, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından Tottenham’ın başına geçici antrenör olarak getirildi.

Henüz 29 yaşında olan Ryan Mason, Premier Lig’de takım çalıştıran en genç teknik direktör unvanını da eline geçirdi. Ryan Mason’dan önce bu unvan, 1998 yılında 32 yaşındayken Crystal Palace’ı çalıştıran Attilio Lombardo’ya aitti.

Tottenham, Ryan Mason’un önderliğinde çıktığı ilk maçta Sheffield United’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. 30. dakikada Ings’in golüyle yenik duruma düşen ve soyunma odasına 1-0 geride giden Tottenham, galibiyete ikinci yarıda uzandı. 60. dakikada Bale’in şık golüyle beraberliği yakalayan Londra ekibi, 90. dakikada Son Heung-Min’in penaltısıyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Tottenham’ın Son Heung-Min ile bulduğu bir gol ise VAR’dan döndü.

Tottenham böylece Premier Lig’de üç maç aradan sonra galibiyet almış oldu.