Jose Mourinho’yu imza töreninde hafakanlar bastı

Futbol dünyasının en renkli simalarından olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Roma ile sözleşme imzaladığı törende herkesi şaşkına çeviren bir hamle yaptı. Tören sırasında salondaki ışığı beğenmeyen Mourinho, eliyle izin isteyerek bir anda oturduğu yerden kalktı ve camlara yapıştırılan filmleri söktü. Mourinho’nun bu hareketi gülüşmelere ve alkışlara neden oldu.

Jose Mourinho wasn’t impressed with the lighting at his opening Roma press conference… pic.twitter.com/9JRmgUuuGC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 8, 2021