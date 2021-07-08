Jose Mourinho’yu imza töreninde hafakanlar bastı

Futbol dünyasının en renkli simalarından olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Roma ile sözleşme imzaladığı törende herkesi şaşkına çeviren bir hamle yaptı. Tören sırasında salondaki ışığı beğenmeyen Mourinho, eliyle izin isteyerek bir anda oturduğu yerden kalktı ve camlara yapıştırılan filmleri söktü. Mourinho’nun bu hareketi gülüşmelere ve alkışlara neden oldu.

Jose Mourinho wasn’t impressed with the lighting at his opening Roma press conference… pic.twitter.com/9JRmgUuuGC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 8, 2021

Müthiş bir manzaraya sahip ve şehri panoramik açıdan gören Roma’daki meşhur Kapitolin Müzesi’nde düzenlenen imza törenine damga vuran Mourinho, konuşmasına Inter’le geçen sezon şampiyonluk yaşayan Antonio Conte’ye laf atarak başladı. “Bir şampiyon takım oluşturmak için zaman ve çalışmak gerek” diyen Mourinho, kendisinin Inter’le şampiyonluk yaşaması nedeniyle Conte ile kıyaslanmasına ilişkin, “Conte? Kimse benimle veya Helenio Herrera (Inter efsanesi) ile karşılaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Portekizli çalıştırıcı şu sözleri sarf etti:

“Kulübe geldiğim andan beri duyguyu hissediyorum. Bunun için hiçbir şey yapmadım ve hemen borçlu hissettim. Çünkü karşılama heyecan vericiydi. Mutlak sorulacak bir soru var. Neden buradayım? Marcus Aurelius’un heykelinin yanındayım, hiçbir şey yoktan var olmaz ve hiçbir şey hiçliğe geri dönmez. Burada tatilde değilim. Şehrin büyük bir sorumluluğu var ve kulüple inanılmaz bir bağı olduğu aşikar. Çalışmak için buradayız ve bu nedenle saat 16.00’da antrenman var. Hoşçakalın ve merhaba. Gidebilir miyim? (Gülüyor).

“ÇALIŞIRKEN İYİ BİR İNSAN DEĞİLİM”

“Telefon hattımı 3 kez değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü her zaman numaramı nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Cidden bu inanılmaz. İtalya’da çalışmış biri olarak, burada olmadığımda burayı özlediğimi söyleyebilirim. Çalışırken çok iyi bir insan değilim ve belki de benimle çalışmak sizin için zevk olmayacak. Kulübümü savunmam gerekiyor ve bunu yapmanın yollarından biri de içsel olarak yaptığınız şeyin içeride kalması gerektiğidir.”