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Josef de Souza: Bizden puan alsınlar diye ortaya prim koydular

Beşiktaşlı Josef de Souza 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 23:08, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Josef de Souza: Bizden puan alsınlar diye ortaya prim koydular

Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza çok ses getirecek bir açıklamaya imza attı. İşte yıldız oyuncunun açıklamalarından satır başları…

‘BU PUANI BAŞKALARINA HEDİYE ETMEK İSTEDİLER

“İlk başta tüm takım arkadaşlarımı gayretleri için tebrik ediyorum. Bu gayret yaparsa bizi şampiyon yapacak. Sonda rahatladık, konsantremizi kaybettik. Ancak iyi mücadele ettik. Böyle oynarsak şampiyon olabiliriz Şuna inanıyorum, Allah haktır, kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan kim ne yaparsa yapsın. Hak ettiğimiz alacağız. Bugün biliyoruz ki Rizespor’un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler”

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