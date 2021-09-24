Josef de Souza: En zor anlarda iki seçeneğimiz var

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, takımdaki eksiklerin ardından Twitter'da siyah-beyazlılara moral verdi!

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Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor! Son olarak maç sabahı Montero’nun da kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş’ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak.

Sergen Yalçın’ın 15’e inen kadroya U19 takımından 3 takviye yapacak.

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, maç öncesi Twitter’dan paylaşım yaparak yaşanan sıkıntılı süreçte taraftara mesaj verdi.

Josef, “Bugün Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da durumu fırsata çevirmek ve kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek” ifadelerini kullandı.