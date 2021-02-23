Josef de Souza: “Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi”

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza antrenman öncesi kameraların karşısına geçti. Samimi açıklamalarda bulunan Brezilyalı şampiyonluk ile ilgili fikirlerini paylaştı. İşte Josef de Souza’nın açıklamalarından satır başları…

”DİZ ÇÖKÜP ALLAH’A ŞÜKRETTİM’

”Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah’a şükrettim. Derbilerde gol atmak mutluluk verici. Ancak takımın kazanması, ben gol atmasam da beni tatmin eder”

‘FUTBOL SAHA ÇİZGİLERİ İÇİNDE KALIRSA BEŞİKTAŞ…’

”Türkiye’de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var. Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor. Futbol saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.”

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‘EN DİK DURUŞU BEŞİKTAŞ GÖSTERDİ’

“Başka kulüplerle görüşmeler oldu. Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Menajerlerimi ve beni Beşiktaş memnun etti. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, hepimiz şans buluyoruz, kendi oyunumdan da memnunum. Herkese tatmin verdiğimi düşünüyorum. Maçları kazandığımız için de ayrıca mutluyum.”

‘TAKIMDAN GÖNDERİLMEM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ’

“İlk sezonumda Fenerbahçe’de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş’a, kupa finalini de Galatasaray’a kaybettik. Takımdan gönderilmem gerektiği söylendi. Aziz Yıldırım o dönem başkandı. Menajerimi aradılar. Menajerim de beni aradı kulüp bulmam istendiğini bildirdi. Sınırlı imkanlarla büyüdüm. Kendimi özel hissediyorum çünkü bunca nimeti bana veren Allah’a kendimi borçlu hissediyorum. Şükretme arzusundayım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”

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‘PRİM ALIRSAK HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM’

“Şampiyonlukla ilgili sözleri sevmiyorum. Eşimle de konuştuk. Şampiyonluğu kazanırsak ve prim alırsak, bu primi Brezilya ve Türkiye’deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum.”