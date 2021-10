Josef de Souza: Unutamadım iki golü de Galatasaray’a attım

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Josef De Souza, Özel Üsküdar SEV Ortaokulu’nun düzenlediği Inspirational Sports Talks (İlham Verici Spor Söyleşisi) etkinliğine online olarak katıldı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek hem futbol serüvenini anlattı hem ilham veren tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerini bütüncül eğitim yaklaşımıyla spor, sanat, bilim gibi alanlarda tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen Üsküdar SEV Ortaokulu'nun Inspirational Sports Talks (İlham Verici Spor Söyleşisi) etkinliğine Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza konuk oldu.

Josef de Souza orta saha oyuncusu; çevrim içi olarak buluştuğu ortaokul öğrencilerinin sorularını içtenlikle yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu:

“ANNEM YETENEĞİMİ GÖRDÜ”

“Futbola çok küçükken, henüz altı-yedi yaşındayken başladım. Arkadaşlarım, etrafımızdaki herkes anneme benim futbola yatkın olduğumu söyledi; annem de yetenekli olduğumu gördü ve beni destekledi. Futbola başladığım ilk zamanlar eğitimime devam ettim ama sonra eğitime ara vermek zorunda kaldım. Futbol oynamaya devam ettim.”

“FAKİR BİR AİLEDEN GELİYORUM”

“Fakir bir aileden geliyorum. Profesyonel futbolcu olmak gerçekten çok zor, aşmanız gereken engeller çok. Brezilya da futbolcu olmak gerçekten çok zor ama Allah'ın yardımıyla futbolcu olmayı başardım.”

“BREZİLYA'DA FUTBOLCU DOĞUYORUZ”

“Dünyada Brezilyalı sporcuların sırrını şöyle açıklayabilirim; biz futbolcu doğuyoruz, doğuştan futbolcuyuz diyebiliriz. Brezilya'da gerçekten çok büyük bir gelenek var. Doğan her erkek çocuğu futbolcu olmaya teşvik ediliyor, özellikle babalarımız bizi çok destekliyor. Ben futbolcuyum, oğlum da futbolcu olma yolunda ilerliyor. Tabii ki çok zor bir yol, bazıları futbolcu olabiliyor, bazıları olamıyor. Ama dediğim gibi kanımızda, içimizde var herhalde futbol.”

“PLAJ FUTBOLU BREZİLYA'NIN YÜZÜDÜR”

“Brezilya'da futbolun gelişmesinde babalarımızın, ailelerimizin desteğinin yanı sıra plaj futbolunun da önemli bir etkisi var. Plaj futbolu Brezilya'nın yüzüdür, sembolüdür; güçlü bir devlet desteği de var. Gerçekten devlet, plaj futbolunun oynanması için her alanda elinden geleni yapıyor. Şimdilerde futsal yani salon futbolu da çok revaçta. Aynı şekilde devlet futsalı da destekliyor, yatırımlarda bulunuyor.”

“BREZİLYA VE TÜRKİYE ÇOK BENZİYOR”

“Türkiye'ye çok iyi alıştım. Burada gerçekten bir futbol aşkı var. Brezilya ile Türkiye arasında çok fazla benzerlik var. Futbola olan sevgi, yabancılara gösterilen misafirperverlik Brezilya'ya çok benziyor.”

“SADECE SAHADA FAIR-PLAY OLMAZ”

“Fair-Play bana göre yere düşen rakip oyuncunun topunu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair-Play sahanın dışında başlıyor; rakibe her alanda saygı duymak, saha öncesi medyada olsun, sosyal medyada olsun her adımda yaşanması gerekiyor. Dışarıdaki söylemler ve hareketlerle başlıyor ve tabi ki son adımda da sahanın içerisinde Fair-Play tamamlanıyor. Ben çok hırslı ve çok istekli bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir; her zaman Fair-Play'e önem gösterdiğimi söyleyebilirim.”

“TEKNOLOJİ FUTBOLUN DUYGUSUNU BİTİRMEMELİ”

“Tüm hayatı etkileyen teknoloji, futbolda ise hepimizin gördüğü ve bildiği gibi hakem alanında hayatımıza girdi. Daha fazla adalet gelsin, hatalar ortadan kalksın diye teknolojiden yararlanıyoruz. Onun dışında göze görünmeyen, yani seyircilerin fazla takip etmediği koşu mesafeleri var, futbolcuların saha içindeki performansını analiz eden başka teknolojiler de var, ama sanki bu kadar teknoloji şu andaki futbola yeter. Çünkü futbolun bir hissiyatı var. Futbolun duygusunu zedelememek için sanki bu kadar teknoloji yeter gibi geliyor.”

“DOĞRU BESLEN HAREKETE GEÇ”

“Profesyonel bir futbolcu olarak elbette ki beslenmeme çok önem veriyorum. Hem performans hem de sakatlıktan korunma açısından bunun çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Ama şunu da eklemek istiyorum; beslenme ve spor sadece bizim gibi sporcular için değil herkes için çok önemli bir öneme sahip. Özellikle bu pandemi döneminde gördük ki hareketli olmayanlarda ciddi sağlık problemleri oluyor. Spor yapanlar, en basitinden bir yürüyüş yapanlar bile çok daha sağlıklı bir durumda olabiliyor. O yüzden hem beslenmemize dikkat edelim hem de hareketli olmaya özen gösterelim.”

“ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU ZE ROBERTO”

“Futbolda bir idol olarak örnek aldığım oyuncu yok ama Brezilyalı orta saha oyuncusu Ze Roberto, benim için gerçekten hedeflerimizi, varmak istediğim noktayı yansıtan bir oyuncu. 42 yaşına kadar üst düzey futbol oynadı, Brezilya'da oynadığı futbol kariyeri haricinde Real Madrid, Bayern Münih gibi çok büyük takımlarda oynadı. Ben de onun gibi uzun bir futbol yaşantısına sahip olmak isterim.”

“EN İYİ 10 NUMARAM ALEX TEIXEIRA”

“Birlikte oynadığım en iyi 10 numara kim derseniz, futbolcu karakteri olarak gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli, çok farklı bir oyuncu olarak Alex Teixeira diyebilirim. Beraber oynadığım en iyi 10 numara bence oydu.”

“UNUTAMADIĞIM GOLLER GALATASARAY’A ATTIKLARIM”

“Unutulmaz golü sorarsanız da herhalde iki tane söyleyebilirim, ikisini de Galatasaray'a attım. Biri Fenerbahçe'de son dakika attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray'a attığım gol benim için çok önemli.”

“KENDİMİ BAŞARILI GÖRÜYORUM”

“İyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ama kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. ‘Şundan iyiyim, bundan iyiyim' gibi düşüncelerim yok. Olduğum yere çok büyük çaba sarf ederek geldim, Brezilya Milli Takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi çok büyük takımlarda oynadım. Kendimi başarılı olarak görüyorum.”

“SAHAYA KAPTAN ÇIKMAKTAN MUTLU OLDUM”

“Beşiktaş'ta sahaya kaptan olarak çıkmak açıkçası benim için bireysel bir başarıydı diyebilirim. Bir senedir buradayım ve sahaya kaptan çıkmak, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar büyük bir maçta yeni oyuncularımızın, ilk defa oynayan oyuncularımızın kaptanlığını yapmak, beni çok mutlu etti, bana kendimi çok özel hissettirdi.”

“BAŞARI İÇİN İLK ÜÇ ŞART”

“Bir takımın başarılı, şampiyon olması için gerekli üç özelliği şöyle sıralayabilirim: Birinci sıraya disiplini koyarım. Bireysel olarak disiplin, takım disiplini; disiplin en başta gelir. İkinci olarak saygı derim; arkadaşlar arası, oyuncular arası saygı, hocanın kararlarına, ortamda bulunan herkese saygı… Üçüncü ise kesinlikle çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak.”

“GENÇLERE TAVSİYEM DİSİPLİNLİ OLUN”

“Genç futbolculara disiplin olmadan bir yere varmanın mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Profesyonel futbolcu olmak, gerçekten çok sıkı çalışmak gerektiriyor. Ama çok sıkı çalıştıktan sonra da en sonunda da Allah'ın dediği oluyor. Biz elimizden geleni yapıp çok sıkı çalışıp, işleri Allah'ın eline bırakırsak o da bizi ödüllendirir.”

“HER MESLEK İÇİN KURAL AYNI, ÇOK ÇALIŞMAK”

“Ama şunu da eklemek istiyorum; sadece genç futbolculara değil siz sevgili öğrenci kardeşlerime de aynı tavsiyede bulunuyorum. Üstüne basarak söylemek istiyorum ki futbolcu ya da avukat, doktor hiç fark etmez ne olmak isterseniz isteyin, başarılı olmayı hedefliyorsanız, kesinlikle çok disiplinli olmanız lazım. Ben futbolcu olarak bazı günler antrenman yapmak istemeyebiliyorum ya da ekstra bir şeyler yapmaya ihtiyaç duyuyorum ama yapamıyorum, yapmamam gerekiyor. Futbolcu, müzisyen, basketbolcu hangi alanda olursa olsun başarılı insanların kariyer planlamasına bakarsanız, her zaman hayatlarında çok büyük bir disiplin ve çalışma olduğunu görürsünüz.”

TÜRKİYE'DE İYİ İZLER BIRAKMAK İSTİYORUM

“Beşiktaş'ta ve Türkiye'de daha çok şampiyonluklar kazanmak istiyorum. İyi izler bırakmak istiyorum. Özellikle çalıştığım ortamda, kulüpte hem gençlere örnek olmak istiyorum hem de başkanımızdan tutun tesislerimizden çalışıp temizlik yapan insanlara kadar ben buradan gittikten sonra beni iyi hatırlamaları için iyi izler bırakmak istiyorum.”