Josef de Souza’dan duygusal açıklama: Bu ağrılar beni zorluyor

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza galibiyet sonrası duygusal bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş’a Konyaspor’a galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Josef yaptığı açıklamada, “Zor bir mücadele Konyaspor’a karşı burada oynamak. Maça tabiri caizse 1-0 geride başladık. Geri çevirmek kolay değildi. Savaştık, sonuna kadar mücadele ettik. Karşılığını da son anlarda aldık. En iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama son ana kadar mücadele edip mükafatımızı aldık” dedi.

‘DİZİMDE BİR AĞRI VAR’

Tecrübeli orta saha sözlerine şöyle devam etti: ”Beşiktaş taraftarına teşekkür ettim, gol sevincimde. Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Bugün de ağırlarla oynadım. Dizimde bir ağrı var. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum. Hala ağrım var. Yüzde yüz 100 Josef’i bazen gösteremiyorum. Testler olacak, umarım bir şey çıkmayacak. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor. Elimden geleni yapıyorum ama eleştirilebiliyorum. Fedakarlık yaparak oynamaya çalışıyorum, bunu bilmiyorlar. Ben her şeyimi vermeye çalışıyorum. Bu ağrılar beni zorluyor. Takımıma her zaman yardımcı olmak istiyorum. Taraftarın desteği benim için çok önemli. Umarım çok iyi olacağım”