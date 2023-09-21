Josef de Souza’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım

Josef de Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım... Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı maç sırasında yaptığı paylaşımla tepki topladı.

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Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı paylaşımla tepkilere neden oldu.

2015 yılında Fenerbahçe formasıyla Türk futboluna adım atan ve 8 milyon Euro’luk transfer ücretiyle Süper Lig’e gelen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, 3 yıl boyunca İstanbul’da kaldı. 2018’de 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye transfer olan Souza ülkemize veda etmişti.

2 YIL SONRA DÖNDÜ

Ancak, Türkiye’ye olan özlemi uzun sürmeyen Souza, 2 yıl sonra Beşiktaş formasıyla geri dönmüş ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kendi performansından memnun olmadığını belirterek Çin ekibi Beijing Guoan’a imza atmıştı.

TEPİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Zaman zaman Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyleyen 34 yaşındaki deneyimli ön libero, Galatasaray maçında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Evinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Souza, Danimarka ekibinin attığı ikinci golü sosyal medya hesabından paylaşarak gülücük emojisi ekledi.

Souza’nın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında büyük tepkilere neden oldu. Futbolseverler, Souza’nın bir Türk takımına karşı sergilediği tavrı hoş karşılamadılar ve sosyal medyada Souza’ya ağır eleştirilerde bulundular. Brezilyalı oyuncu kendisine gelen mesajları paylaşarak “Sevginiz için teşekkürler Galatasaray taraftarı” yazdı ve alay etti.

İşte Josef de Souza’nın yaptığı paylaşım;