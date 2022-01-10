Josef de Souza’dan açıklama: Paylaşımın Fatih Terim ile alakası yok

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Josef de Souza sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılma haberinin üzerine gelen bu paylaşım bir gönderme olarak yorumlandı ancak Josef konunun farklı olduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Josef de Souza’nın Twitter’dan yaptığı büyük merak uyandırdı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından gözü bağlı şekilde terazi tutan bir simgenin fotoğrafını paylaştı.

Bazı kullanıcılar bu paylaşımın, Galatasaray’da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim’e gönderme olduğunu öne sürdü ancak Josef de Soza, bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Paylaşımı kaldıran 32 yaşındaki futbolcu, “Bu paylaşım, Brezilya’da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi ve buna artık bir son verilmeli. Fatih Terim’le alakası yok, kendisine gelecek için başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.