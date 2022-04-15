Josef de Souza’dan Ramazan kolisi yardımı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza ve eşi Danielle Araujo, Kasımpaşa'da durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıttı.

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Beşiktaş’ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ile eşi Danielle, Kasımpaşa mahalle muhtarı Ferruh Bora ve siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı’nın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

Aileleri ziyaret eden Josef, sosyal medya hesabından, “Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor” cümlelerine yer verdi.