Josef de Souza’dan Valerien Ismael yorumu: ‘İlk idmandan anladık’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, Trabzonspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu ve yeni teknik direktörleri Valerien Ismael hakkında konuştu.

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Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, siyah beyazlı oyuncu Josef de Souza maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Brezilyalı orta saha galibiyeti kaçırdıklarını söylerken, yeni sistemle birlikte eski günlerine döneceklerini söyledi. Takımın yeni hocası Valerien Ismael’in getirdiği değişime değinen Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti kaçırdık ama olmadı. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiği ilk günden beri beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz.”

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