Josef de Souza’nın sakatlığı hakkında Beşiktaş’tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sakatlığı hakkında resmi siteden bir açıklama yayınladı.

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Beşiktaş’ın Sivasspor ile oynadığı maçtan sonra ağrıları artan Josef de Souza’nın son durumu belli oldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır” denildi.

En az 1 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı orta saha için “Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.